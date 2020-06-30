الرئيس الصينى يوقع على قانون حماية الأمن القومي فى هونج كونج

وقع الرئيس الصيني "شي جين بينج"، اليوم الثلاثاء، أمرًا رئاسيا بإصدار قانون جمهورية الصين الشعبية حول حماية الأمن القومي في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، ليدخل بذلك حيز النفاذ.وجاء توقيع الرئيس الصيني على القانون بعد إقراره في وقت سابق اليوم من جانب أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية في البلاد)، مع تبنيها قرارا لإدراج القانون الجديد في ملحق القانون الأساسي لهونج كونج.ويتضمن القانون، الذي تمت صياغته بناء على قرار للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بهدف إقامة وتحسين النظام القانوني وآليات التنفيذ لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي، 66 مادة موزعة على ستة فصول.ويحدد القانون بوضوح واجبات وماهية الهيئات الحكومية في منطقة هونج كونج المعنية بحماية الأمن القومي، مع تحديد أربع فئات للجرائم ذات الصلة، وهي: الانفصال، والتخريب، والأنشطة الإرهابية، والتواطؤ مع بلد أجنبي أو عناصر خارجية من أجل تعريض الأمن القومي للخطر، كما يتضمن القانون العقوبات عن الجرائم سالفة الذكر.