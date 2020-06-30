تراجع بورصة قطر والمؤشر يخسر 54 نقطة

انخفض مؤشر بورصة قطر اليوم الثلاثاء بواقع 54 نقطة، أي بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 8998.5 نقطة.جاء ذلك وسط سيولة مرتفعة بلغت 681 مليون ريال قطري.وتصدر سهم إزدان الأكثر ارتفاعا بالحد الأقصى 10 % ليغلق عند مستوى 1.134 ريال، بينما كان سهم البنك الدولي الإسلامي الأكثر انخفاضا بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 8.12 ريال.