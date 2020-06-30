خالد جلال عن 30 يونيو: ذكرى الفخر وأجمل أيام

وجه الفنان خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، كلمة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو التي شهدت الإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية من حكم مصر.وقال خالد جلال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ذكرى الفخر... ذكرى أجمل الأيام... ذكرى عودة الوطن الكبير العظيم.. ثورة ٣٠ يونيو العظيمة.. شعب وجيش وشرطة ورئيس فخر.. نفخر به على الدوام.. تحيا مصر.. لا قوة إلا بالله".يذكر أن ثورة ٣٠ يونيو قد شارك فيها عدد كبير من الفنانين والمثقفين منددين بحكم الإخوان وربطهم للدين بالسياسة.