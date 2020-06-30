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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«أبو العلا»: لولا 30 يونيو لانجرفت مصر إلى مستنقع الفتن الطائفية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:40 م
أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، التهنئة لجموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، قائلا: لولاها لذهبت مصر إلى مستنقع مظلم من الفتن الطائفية.

وتابع النائب في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك: لولا ٣٠ يونيو لتحولت مصر إلى نموذج ولاية الفقيه الإيراني المقيت، موضحا أن دستورهم كان ينص صراحة على هذا.

وأشار النائب، إلى أنه لولا ٣٠ يونيو لأصبحنا مجبرين على التعايش مع الإرهاب والموائمة معه بدلا من مواجهته، قائلا: تذكروا أن رأس الدولة فى لحظة اختطاف الجنود كان يريد السلامة للخاطفين قبل المخطوفين.

واختتم أيمن أبو العلا قائلا: باختصار لولا ٣٠ يونيو لأصبحنا نعيش في مصر غير التي نعرفها، مؤكدا أنها ثورة شعب انتفض في مواجهة الإرهاب وحدد مصيره بيديه وكله ثقة أن هناك جيش حر بقيادة حرة تدعمه.

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