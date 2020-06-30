ضبط متهمين بتزوير حساب بنكي للحصول على قرض بالمنوفية

نجح رجال مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، في ضبط شخصين بمحافظة المنوفية لقيامهما بتزوير كشف حساب بنكى للحصول على قرض من أحد البنوك.أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص (تاجر حبوب وأعلاف، مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية) بالإشتراك مع آخر باصطناع كشف حساب "مزور" منسوب صدوره لأحد البنوك ضمن الأوراق المقدمة لبنك آخر للحصول بموجبه على قرض بقيمة خمسمائة ألف جنيه.بالاستعلام من البنك المنسوب له إصدار كشف الحساب تبين أنه "غير صادر عنه"، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وحصوله على كشف الحساب المزور من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى قدره 1000 جنيه، وباستهدافه تم ضبطه وأقر بصحة أقوال المتهم الأول.