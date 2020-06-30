عاطل يقتل والده ويستعين بصديقه لدفن الجثة في منزلهم بالشرقية

نجحت قوات الأمن بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، في ضبط شخصين لقيامهما بالتعدى بالضرب على والد أحدهما وقتله ودفن جثته في المنزل.تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز بقيام كلٍ من شقيقها من الأب- زوجها "لهما معلومات جنائية" بالتعدى على والدها البالغ من العمر 47 سنة، تاجر خضروات، بالضرب فأوديا بحياته، وقاما بإخفاء جثته.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المبلغة أقرا بها واعترفا تفصيليلًا بارتكابهما للواقعة لوجود خلافات بينهم.وقام المتهمان باستدراج المجنى عليه لمنزل المتهم الأول وعقب وصوله انهالا عليه بالضرب بـ"قطعة خشبية" حتى فارق الحياة، ثم قاما عقب ذلك بنقله إلى منزل المتهم الثانى باستخدام سيارة ملاكى "ملك المجنى عليه" وقاما بدفنه بأرض ملحقة بالمنزل.وتخلصا من الأداة المستخدمة بإلقائها بمياه ترعة "فاقوس" بدائرة المركز، وتم بإرشاد المتهمان العثور على جثة "المجنى عليه" بمكان دفنها، وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.