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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تستهل آخر تعاملات الأسبوع بصعود جماعي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:28 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
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استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، آخر تعاملات الأسبوع الجاري - اليوم الثلاثاء بصعود جماعي، بدعم من الصعود الواضح بأسواق المال العالمية بقيادة البورصات الأمريكية.

ارتفع صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 10803 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 1720 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 12600 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4130 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 1433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 2222 نقطة.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب المصرية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، بنك قناة السويس، مصر للألومنيوم، القاهرة للزيوت والصابون، العامة لصناعة الورق-راكتا، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، المصرية للدواجن، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية.

وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم جينيال تورز، جنوب الوادي للأسمنت، نايل سيتي للاستثمار، اعتبارًا من بداية جلسة تداول الثلاثاء 30 يونيو، لعدم تلتزامهم بإرسال قوائهم المالية السنوية الكاملة.

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