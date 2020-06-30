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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب وزير الخارجية الأمريكى يعتزم زيارة كوريا الجنوبية الشهر المقبل

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:45 ص
ستيفن بيجون
ستيفن بيجون
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قال مصدر دبلوماسي في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية، يعتزم زيارة كوريا الجنوبية في يوليو أو أغسطس المقبلين.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المصدر قوله، إن موعد زيارة بيجون لم يتحدد بعد إذ أن هناك كثيرًا من العوامل التي يجب مراعاتها مثل فيروس كورونا.

وإذا تمت زيارة بيجون إلى البلاد، فستأتي بعد مرور حوالي 6 أشهر من زيارته الأخيرة في ديسمبر العام الماضي.

ومن المتوقع أن يلتقي بيجون أثناء الزيارة المرتقبة مع كبار المسؤولين الدبلوماسيين الكوريين الجنوبيين على رأسهم المبعوث النووي الكوري الجنوبي لي دو-هون وغيره.

وتجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة النقاش لتحديد تفاصيل رحلته إلى كوريا الجنوبية مع النظر في الظروف المختلفة وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال بيجون في اجتماع افتراضي تم عقده في واشنطن إن الباب لا يزال مفتوحًا أمام الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، ما يثير احتمالًا لمحاولته الاتصال بالشمال.

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