ألمانيا تسجل 498 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 498 حالة إلى 194259، كما ارتفع عدد الوفيات بواقع 12 إلى 8973.وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أمس الإثنين، تسجيل 262 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 256، الأحد، ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 193761.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.