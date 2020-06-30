حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 30 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تحسين وضعك في العمل يتطلب منك طي صفحة الماضي، والانطلاق مجددًا نحو مجالات أوسع وأكثر إنتاجًا.عاطفيًا: تأجيل عمل اليوم إلى الغد لن يكون في مصلحتك، وأنت أمام اختبار جدّي مع الشريك هذه المرة وممنوع الخطأ.صحيًا: لا تخالف تعليمات الطبيب بشأن الامتناع عن التدخين؛ لأن رئتيك ضعيفتان.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.