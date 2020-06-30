مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن ارتفاع درجة حرارة مصابى كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن ارتفاع درجة الحرارة مؤشر هام للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكن هناك حالات مصابة لا تظهر عليها أي أعراض، حتى ارتفاع الحرارة، وهم نسبة مرتفعة بين المصابين.وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن نسبة نقل الشخص الذي لا تظهر عليه أعراض قد تكون قليلة، ولكنها موجودة، منوهًا بأنه حتى الآن لم يكتشف دواء خاص بعلاج مصابي "كوفيد -19".وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن كل الأدوية الجاري استخدامها في مراحل التجارب الإكلينكية السريرية، من أجل معرفة تأثيرها على المريض.وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى الأمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.