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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«الشباب المصرى» بالغربية ينظم ورشة عمل حول «أمن تكنولوجيا المعلومات»

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:35 م
الشباب المصرى بالغربية
الشباب المصرى بالغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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يُنظم مجلس الشباب المصري بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور أحمد شادي النمر، منسق عام المجلس، يوم الجمعة القادم، في الساعة الثامنة والنصف مساءً، ورشة عمل بعنوان «أمن تكنولوجيا المعلومات فى زمن الكورونا»، يُحاضر فيها المهندس محمد صديق، رئيس مجلس إدارة شركة كود فيش للخدمات الرقمية للأعمال، وأمين عام المنظمة المصرية لأمن تكنولوجيا المعلومات، وذلك عبر تطبيق «زووم» عبر الإنترنت.

ومن المقرر، أن تتناول الورشة عددًا هامًا من المحاور، منها التحري من المعلومات ومصادرها المتداولة عبر الإنترنت، والتوجه للتعامل الإلكتروني في عصر كورونا، وكيفية تأمين المعلومات، والمعاملات المالية، والتعليم عن بُعد، وتطوير الأعمال للتعامل عن بعد في زمن كورونا.

ويُعد المهندس محمد صديق، الحاصل علي دكتوراه في علوم الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي، أحد أبرز المحاضرين في محال أمن تكنولوجيا المعلومات، حيث يعمل محاضرًا لمادة لغة البرمجة «بايثون» بكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية، وكذلك محاضر لمادة التحكم عن بعد لوحدات التحكم والمعدات الثقيلة والبرمجة باستخدام «بايثون» بمركز التدريب بالجامعة الألمانية والجامعة الامريكية.

وكان مجلس الشباب المصرى بمحافظة الغربية، قد نظم في الأسبوع الماضي، المنتدى الشبابى للسياسات العامة، وذلك عبر تطبيق «زووم» عبر الإنترنت أيضًا.

وشارك بالمنتدى نخبة من السياسيين وأساتذة الجامعة والمتخصصين بكافة المجالات التي تشغل الرأىي العام، منهم المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الراي والموارد المائية، والدكتور حمدي شعبان عميد كلية تربية نوعية جامعة طنطا، وسمير مهنا وكيل الهيئة العامة للاستعلامات بوسط وشرق الدلتا، والدكتور هشام يونس أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال.
إستمارة التسجيل لحضور ورشة العمل..

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