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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-6-2020 بالبنوك المصرية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:47 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد أبوعاصي
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يُقدم لكم «الدستور» سعر الدولار الأمريكي في مواجهة الجنيه المصري، عالميًا، ومحليًا في البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء 30-6-2020.

عزز الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، من مقاومته لحالة الهبوط والخسائر التي مُني بها قبل يومين، في ظل التنافس الشرس الذي حظي به عالميًا أمام اليوان الصيني والروبل الروسي والين الياباني واليورو الأوروبي.

ولعل أحد أسباب تلك الحرب الشرسة عالميًا على سعر الدولار، هو الخسائر المتلاحقة للعملة الخضراء وتوقف حركة التجارة الدولية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التنافس الشرس على أسعار البترول وتوتر أعمال التسعير عالميًا.



من جانبها جددت الحكومة الصينية من تصريحاتها المؤيدة للتعامل بالعملات المحلية دوليًا كبدسلًا عن الدولار وهو ما أيدته روسيا والدول العشرين ضمن منظومة التنمية الاقتصادية والاتحاد الصيني ودول طريق الحرير كعملات للتبادل التجاري، بديلًا للأخضر الأمريكي، وهو ما يهدد عرش سعر الدولار. 

سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 30-6-2020 


في السياق ذاته، عززت أسعار الدولار الأمريكي، من استقرارها في الأسواق العالمية، بعد أن حقق بخسائر كبيرة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل الفتح الجزئي لحركات التجارة العالمية.

محليًا، سجل الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، الذي سجل أنشطة نشاطًا ملحوظًا بإعتباره إحدى العملات الرئيسية العالمية الأنشط في حركة التداولات المصرفية.

وحافظ سعر الدولار عالميًا على سعر صرفه مسجلًا نحو 16.15 جنيه مصري.

ووفق السوق المحلية نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

أسعار الدولار اليوم فى البنوك المصرية


وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 16.10 جنيه للشراء فيما سجل 16.23 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي 16.9 جنيه للشراء، 16.19 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأمريكي في بنوك والقاهرة، التعمير والإسكان، والإسكندرية والعربي الأفريقي عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

فيما سجل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي والكويت الوطني والتجاري الدولي عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول، والبركة عند 16.12جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في بنك قناة السويس، والتجاري الدولي عند 16.10 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

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