سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-6-2020 بالبنوك المصرية









من جانبها جددت الحكومة الصينية من تصريحاتها المؤيدة للتعامل بالعملات المحلية دوليًا كبدسلًا عن الدولار وهو ما أيدته روسيا والدول العشرين ضمن منظومة التنمية الاقتصادية والاتحاد الصيني ودول طريق الحرير كعملات للتبادل التجاري، بديلًا للأخضر الأمريكي، وهو ما يهدد عرش سعر الدولار.





سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 30-6-2020

في السياق ذاته، عززت أسعار الدولار الأمريكي، من استقرارها في الأسواق العالمية، بعد أن حقق بخسائر كبيرة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل الفتح الجزئي لحركات التجارة العالمية.



محليًا، سجل الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، الذي سجل أنشطة نشاطًا ملحوظًا بإعتباره إحدى العملات الرئيسية العالمية الأنشط في حركة التداولات المصرفية.



وحافظ سعر الدولار عالميًا على سعر صرفه مسجلًا نحو 16.15 جنيه مصري.



ووفق السوق المحلية نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.





أسعار الدولار اليوم فى البنوك المصرية

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 16.10 جنيه للشراء فيما سجل 16.23 جنيه للبيع.



وسجل الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي 16.9 جنيه للشراء، 16.19 جنيه للبيع.



وسجل الدولار الأمريكي في بنوك والقاهرة، التعمير والإسكان، والإسكندرية والعربي الأفريقي عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.



فيما سجل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي والكويت الوطني والتجاري الدولي عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.



كما سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول، والبركة عند 16.12جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في بنك قناة السويس، والتجاري الدولي عند 16.10 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.