شكري: نرفض اتهامات ممثل إثيوبيا بمجلس الأمن إلى مصر.. وتزيد الأمر تعقيدًا

رد وزير الخارجية، سامح شكري، على اتهامات مندوب إثيوبيا بأن مصر لجأت للتهديدات حول أزمة سد النهضة، قائلا: "هذا اتهام مباشر لنا دون أي وجه حق".كما رد على تصريحه، خلال جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي بشأن ترشيد استخدام مياه النيل بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن هذا يعتبر تدخلا في الشأن السياسي المصري.وأكد شكري، أن كل ما جاء في كلمة مندوب إثيوبيا مخالف تمامًا للاجتماع الذي تم مؤخرًا، كما أنها تزيد الأمر سوءًا وتعقيدًا.وكان مندوب إثيوبيا قال، خلال كلمته، إن مصر اتخذت قرار تنفيذ مشروع "توشكى"، بشكل فردي، وكذلك مشروع سد أسوان، ووصف الأمر بأنه لا بد من ترشيد مياه نهر النيل، كما اتهم مصر بأنها لجأت للتهديدات ولم تسر في خطوات التفاوض.