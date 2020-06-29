السودان: ملء سد النهضة دون اتفاق يضر بالملايين

أكد وزير الدولة السوداني للشئون الخارجية، اليوم الإثنين، رفضهم أي إجراء أحادي بشأن سد النهضة، ورفضهم بدء ملء السد من قبل إثيوبيا، لحين الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.وأشار الوزير السوداني، في كلمة بلاده أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الجلسة الخاصة بسد النهضة، إلى أنهم يؤمنون بأن التوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة ضروري جدا، كي نتجنب الإضرار بالملايين من الناس.وشدد ممثل السودان على أن موقفهم بشأن سد النهضة يستند على مبدأ عدم الإضرار بالآخرين، مشيرا إلى أن الدعم الإفريقي يمكن أن يفضي لاتفاق نهائي بشأن سد النهضة.وشدد الوزير، أمام مجلس الأمن، على مطلب السودان بدعوة زعماء الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، بحل القضايا الخلافية العالية، ودعوة الأطراف الموافقة على مشروع قرار السودان كقاعدة للوصول لاتفاق كامل، والتوقف عن أي تحرك يقوض جهود الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة.