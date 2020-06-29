مستشار رئيس الجمهورية: حالة رجاء الجداوي ما زالت غير مستقرة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنهم يتابعون حالتها الصحية مثلما يتابعون حالة كل المرضى المصريين، منوها بأن نجلة الفنانة رجاء الجداوي تواصلت معه، وهو يقوم بمتابعتها في مستشفى أبو خليفة للعزل.وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنهم يقدمون كل الدعم والرعاية الصحية للفنانة رجاء الجداوي، لافتا إلى أن حالتها قد تكون غير مستقرة، متمنيا لها الشفاء.