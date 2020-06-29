هشام عباس: «ناري نارين» من أقرب الأغانى إلى قلبى

كشف المطرب هشام عباس عن أعماله الغنائية الأقرب إلى قلبه والتي كانت سر تحول في مشواره الفني.وقال هشام عباس في تصريح لـ"الدستور" إن هناك أكثر من أغنية قدمها لجمهوره كانت نقطة تحول في مسيرته الغنائية ويحب هذه الأغنيات على المستوى الشخصي لأنها حققت نجاحات كبيرة وسط جمهوره.وأشار "عباس" إلى أنه على رأسها أغنية "ناري نارين" والتي طرحت في عام 2000 وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر والمحلن الكبير رياض الهمشري والموزع الموسيقي المتميز طارق مدكور.واستكمل أن هناك كل من أغنية "ليل الشتا طويل، ومش هاين عليا، ومين اللي جوة في قلبي، وياليلة، وأنا أعمل أيه"، وغيرهم من الأغنيات التي تعتبر علامات في حياته الفنية.وطرح هشام عباس مؤخرًا ألبوم "عامل ضجة" والذى ضم 11 أغنية هى: "عامل ضجة" كلمات أسامة محرز وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقى توما، و"خليك هنا" كلمات محمد جمعة وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، و"شارى بالغالى" كلمات حسن عطية وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، و"الفترة اللى فاتت" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع، و"اهربى" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.كما تضمن الألبوم أغنية "حذرتك" كلمات وألحان عزيز الشافع وتوزيع موسيقى توما، و"أغلى من العين" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى توما، و"بيسلم عليك" كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، و"أنا تاعب قلبى" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، و"السكة خضرا" كلمات وائل الغريانى وهشام عباس وألحان مدين وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، و"حاجات" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.