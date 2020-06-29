ضبط شخصين بتهمة التنمر على طالب وتصويره فيديو ونشره عبر «فيسبوك»

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ظهر خلاله "شاب" حال سيره بالطريق العام، وقيام أحد الأشخاص بقذفه بحجر وآخر بتصويره.أمكن التوصل للشاب المذكور وتبين أنه (طالب – يحمل جنسية إحدى الدول– مقيم بإمبابة بمحافظة الجيزة)، وباستدعائه حضر صحبة والدته (ربة منزل– تحمل ذات الجنسية – مقيمة بذات العنوان)، وبسؤاله عن ملابسات الواقعة قرر أنه حال سيره بأحد الشوارع بإمبابة فوجئ بشخصين يستقلان مركبة "توك توك" قام أحدهما بالتنمر عليه لفظيًا وإلقاء حجر عليه، بينما قام الآخر بتصوير الواقعة، وحال معاتبته لهما قاما بالتعدى عليه بالضرب "دون حدوث إصابات"، وتمزيق ملابسه واستوليا على حقيبته وبداخلها (بعض الملابس - حذاء رياضى – هاتف محمول – مبلغ مالى).وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاملان - مقيمان بذات العنوان)، وبحوزتهما (الهاتف المحمول "المستخدم فى التصوير")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أحدهما باعتياده على تصوير مثل تلك الفيديوهات وبثها على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى، وعقب علمه بتداول الفيديو قام بحذفه، وبإرشادهما تم ضبط متعلقات المجنى عليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.