مصطفى جاد يوضح حقيقة هجومه على يوسف الشريف

رد الموزع الموسيقي مصطفى جاد، على الانتقادات التي تعرض لها بسبب التغريدات التي قام بنشرها مؤخرًا حول تحريم الفن، وأخذت على أنها ردًا على تصريحات الفنان يوسف الشريف حول رفضه للقبلات والمشاهد الساخنة.وقال مصطفى جاد، في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "الناس اللي خدت كلامي على يوسف الشريف مكنش ده قصدي أبدًا وكان كلامي بناءً على موقف حصل في نفس توقيته في وسطنا الموسيقي، كل واحد حر يقول رأيه طالما مش بيفرضه على غيره وكل واحد حر يدير شغله بالطريقة اللي تناسبه طالما بيحترم مهنته ومش بيحتقرها ويحتقر اللي بيشتغل فيها".وأضاف: "رأيك على رأسي بس لازم تسمع وتقبل رأي الآخر حتى لو ضدك انت شخصيًا، انما تبقى إنت المرجعية والصح المطلق وكل من يعارضك يبقى مش بيفهم، لأ أسمح لي إنت كده عيان ومحتاج تشوف حل".وكان مصطفى جاد، قد قال في تغريدة سابقة له: "يا جماعة الموضوع بسيط قوي والله: اللي شايف الفن حرام وعيب وكخ ميشتغلوش ويشوف شغلانة تانية، وميسمعش أغاني وميشوفش أفلام وميقراش أدب، وبسيطة قوي مش كده!!!".وأضاف: "من وقت للتاني بتتغير قناعات الأشخاص أو بتتشكل على حسب المواقف ولذلك لابد من الحذر في التصريحات والآراء لأن في زمننا ده مفيش حاجةً بتموت ولا بتستخبى وخصوصًا الفنانين أو المؤثرين بشكل عام".