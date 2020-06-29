الأعلى للجامعات: نظم رقابية بالمدن الجامعية لرصد أى تجاوزات

أكد الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أن وزارة الصحة والسكان بدأت فى تسليم الجامعات مقار بعض المدن الجامعية التى كان قد تم استخدامها من قبل لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن العزل بالمدن الجامعية كان يتم قبل اعتماد العزل المنزلى، مشيرًا إلى أنه سيتم السماح للطلاب المغتربين بالإقامة داخل المُدن الجامعية خلال فترة امتحانات السنوات النهائية للجامعات.وأشار أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إلى أنه سيتم توفير وجبات جافة للطلاب للحد من الاختلاط والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعى، مؤكدًا أنه سيكون هناك نُظم للرقابة داخل المُدن الجامعية لرصد أى تجاوز لقواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب والتصدى لها، بالإضافة إلى التعقيم المستمر لدورات المياه والحمامات، وتعقيم لجان الامتحانات قبل وبعد إجراء الامتحان، لافتًا إلى أنه سيتم جمع أوراق الإجابات من الطلاب فى أكياس بلاستيكية، ولن يتم فتحها إلا بعد مرور 48 ساعة من تجميع الأوراق.وفيما يتعلق بالطلاب الوافدين، فقد أشار لطيف إلى أنه سيتم اعتبار الطالب الذى لن يتمكن من الحضور مُتخلفًا لعُذر مقبول ويحتفظ بدرجاته كاملة، كما لفت إلى أنه سيتم تأجيل اختبارات المواد التكميلية، وتأجيل امتحانات الدراسات العليا للوافدين، وإجراء الامتحانات فى وقت لاحق على ألا يتم احتساب فترة التأجيل.