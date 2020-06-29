رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الأعلى للجامعات: نظم رقابية بالمدن الجامعية لرصد أى تجاوزات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:33 م
الدكتور محمد لطيف
الدكتور محمد لطيف
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أكد الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أن وزارة الصحة والسكان بدأت فى تسليم الجامعات مقار بعض المدن الجامعية التى كان قد تم استخدامها من قبل لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن العزل بالمدن الجامعية كان يتم قبل اعتماد العزل المنزلى، مشيرًا إلى أنه سيتم السماح للطلاب المغتربين بالإقامة داخل المُدن الجامعية خلال فترة امتحانات السنوات النهائية للجامعات.

وأشار أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إلى أنه سيتم توفير وجبات جافة للطلاب للحد من الاختلاط والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعى، مؤكدًا أنه سيكون هناك نُظم للرقابة داخل المُدن الجامعية لرصد أى تجاوز لقواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب والتصدى لها، بالإضافة إلى التعقيم المستمر لدورات المياه والحمامات، وتعقيم لجان الامتحانات قبل وبعد إجراء الامتحان، لافتًا إلى أنه سيتم جمع أوراق الإجابات من الطلاب فى أكياس بلاستيكية، ولن يتم فتحها إلا بعد مرور 48 ساعة من تجميع الأوراق.

وفيما يتعلق بالطلاب الوافدين، فقد أشار لطيف إلى أنه سيتم اعتبار الطالب الذى لن يتمكن من الحضور مُتخلفًا لعُذر مقبول ويحتفظ بدرجاته كاملة، كما لفت إلى أنه سيتم تأجيل اختبارات المواد التكميلية، وتأجيل امتحانات الدراسات العليا للوافدين، وإجراء الامتحانات فى وقت لاحق على ألا يتم احتساب فترة التأجيل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة حريق مستشفى المنتزه

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

الأرصاد توضح أسباب ارتفاع الحرارة نهاية الأسبوع

مليون أوقية.. مصر تعلن عن اكتشاف ضخم للذهب خلال أيام (خاص)

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة حريق مستشفى المنتزه

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

السيسى: «كل حاجه غلط هصلحها ومش هسيب حد تعدى على أرض البلد»

السيسى ينفعل بسبب أحد العقارات المخالفة: «مين إداهم الترخيص»

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

حنان شوقي.."مبكسبش من الفن.. واستلفت 10 الآف جنيه في ليالي الحلمية"

خجل وأشياء أخرى.. لهذه الأسباب ترفض عبلة كامل الظهور في الإعلام منذ 22 عامًا

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

نجم الساعة

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

إندونيسيا تعثر على نمر سومطري جديد نافق

اكتشاف عنكبوت مميز يكتسي بـ«ابتسامة الجوكر»

3 أعراض جديدة لـ«كوفيد-19»

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو وطريقة السداد

مقالات الرأي
ماجد حبته
فضيحة جديدة لنيويورك تايمز
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
المزيد

الثقافة

«منشورات الجمل» تصدر كتاب «بوب آرت أم كلثوم»

دار «خيال» تصدر كتاب حول الاستراتيجية الشعرية لبدر شاكر السياب

طباعة الجزء الثاني من ديوان «غنواية في لعباية» لـ عبده الزراع

«أنا خطأ النحاة» أحدث إبداعات الشاعر أحمد الشهاوي