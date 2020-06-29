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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المصريون بالخارج يحتفلون بذكرى ثورة ٣٠ يونيو بفرانكفورت

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:27 م
المصريون بالخارج
المصريون بالخارج
أشرف لاشين
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نظمت المنظمة المصرية الألمانية برئاسة المهندس ماجد سعد، احتفالية أمام "الرومر بلاتس" بفرانكفورت بألمانيا وذلك للاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وقال المهندس ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الاحتفالية شارك فيها جموع المصريين المقيمين في الخارج، وكذلك عدد من الجنسيات العربية والأوروبية الداعمة والمؤيدة للدولة المصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف سعد، أن الاحتفالية التى تم تنظيمها تأتى في توقيت مهم جدا لنعلن من خلالها تأييد جموع المصريين ودعمهم للقيادة السياسية والقوات المسلحة للتعامل وبكل الطرق التى تحفظ الأمن القومي المصري في مختلف القضايا الشائكة.

وأوضح أن الاحتفالية تم تنظيمها أمام "الرومر بلاتس" وهو نفس المكان الذي تظاهر فيه المصريين المقيمين في الخارج يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣ للمطالبة بإسقاط النظام الفاشي الإخوانى.

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