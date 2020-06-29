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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصدر بـ«الصحة»: توجه لفض أغلب مستشفيات عزل مصابى كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:51 م
مستشفي العزل
مستشفي العزل
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن هناك توجهًا لفض أغلب مستشفيات عزل مصابي كورونا بعد تعافي الحالات الموجودة بها، في إطار خطة التعايش التي أعلنت عنها الحكومة.

وقال المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، لـ"الدستور"، إن خطة الفض ستبدأ بمستشفيات إسنا بالأقصر والنجيله والعلمين بمطروح، فور شفاء حالات الإصابة المتواجدة بها.
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وكان الدكتور محمد فوزي، رئيس هيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان، في وقت سابق، قد أكد أنه تقرر عودة مستشفى الجمهورية لاستقبال الحالات المرضية بكامل طاقتها لخدمة المرضى وإنهاء العمل بها كمستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وأكد اليوم، أن المستشفى عاد للعمل بشكل طبيعي وستقدم الخدمات للمواطنين، متابعًا: "ما زال لدينا عدد من المستشفيات يقوم بمهام العزل للمصابين بكورونا ويقدم لهم العلاج بالمجان".

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