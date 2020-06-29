«تقييم القدرات» يحصل على الاعتماد الدولي من IBDL وميزوري الأمريكية

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حصول مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز على الاعتماد الدولي من الرخصة الدولية لقيادة الأعمال المُمثل الإقليمي لجامعة ميزوري الأمريكية.وقال الشيخ في تصريح له اليوم، إن هذا الاعتماد سوف يُسهم في دعم جهود المركز لتحقيق أهداف تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة من خلال تعزيز شفافية الاختبارات والترقي والاستفادة من أصحاب الخبرات إضافة إلى تشجيع الموظفين على التنافس في تنمية مهاراتهم للتفوق في الاختبارات والمسابقات التي يُنظمها الجهاز من خلال المركز.وأضاف أن الجهاز أنشأ منظومة إلكترونية مُميكنة مُتكاملة لا تسمح بالتدخل البشري، وهي منظومة أنشئت من قبل الجهاز وفاء للاستحقاقات القانونية، وهي المنظومة التي تم مراجعتها وتقييمها من قبل الرخصة الدولية لقيادة الأعمال، والتي تعتمد على عدد من بنوك الأسئلة في كافة التخصصات لضمان المُساهمة في تطوير وتحديد وتنمية قدرات الموظفين على النحو الذي يواكب تطلعات الدولة لا سيما في ضوء خطة التنمية المستدامة مصر 2030 تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأشار رئيس الجهاز، إلى أن المنظومة الإلكترونية لمركز تنمية القدرات والمسابقات خضعت للتحقق من كفاءتها محليًا ودوليًا، وتم استخدامها في تقييم موظفين عدد من الجهات الحكومية منها وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية والتموين والنقل ومحافظات الإسماعيلية والدقهلية والوادي الجديد، كما استقبل المركز وفود من اللجنة الأفريقية لمراجعة النظراء ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا".من جانبه، قال الدكتور خالد خلاف، الرئيس التنفيذي لـ IBDL إن مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بات جاهزًا لتنفيذ الاختبارات والامتحانات المُعتمدة دوليًا والتي تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات موظفي الجهاز الحكومي تحقيقًا لتطلعات الدولة في خطتها للتنمية المستدامة مصر 2030.وأضاف "خلاف" إن IBDL حرصت على نقل خبراتها في مجال تطوير الإمتحانات الدولية المُعتمدة إلى مركز تنمية القدرات والمهارات والمسابقات التابع للجهاز، والتي مكنته من الحصول على الاعتماد الدولي.الجدير بالذكر أن شركة IBDL، هي واحدة من أهم الشركات الدولية المُتخصصة في اعتماد الامتحانات الدولية، تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية 2007، وتُصدر شهادات مُعتمدة في أكثر من 1000 جامعة ومركز تعليمي في أكثر من 70 دولة حول العالم، كما أنها الحاصلة على حقوق العلامة التجارية لجامعة ميزوري الأمريكية، فضلًا عن إدارتها لمنصة التعليم الإلكتروني ومنصة الاختبارات ومنصة التقييم الإحترافي، إضافة إلى إصدار مجموعة من الشهادات الإحترافية الرائدة في مجال الإدارة وإدارة الأعمال حول العالم.