الخميس بدلًا من الثلاثاء إجازة للقطاع الخاص

أصدرت وزارة القوى العاملة كتابًا دوريا لمديريات القوي العاملة على مستوى المحافظات، يقضي باعتبار الخميس الموافق 2 يوليو 2020، بدلا من 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى الثورة، وذلك بعد التوافق مع ممثلى أصحاب الأعمال، تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة.جاء ذلك في ضوء احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص.وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.