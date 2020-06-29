الاستعلام عن حالة 3 مصابين في حادث تصادم بـ 15 مايو

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم، بالاستعلام عن حالة 3 مصابين في تصادم سيارتين ملاكي وأخرى ميني باص، بطريق الأوتوستراد بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع الشهود، وندب لجنة فنية؛ لإعداد تقرير حول الحادث.وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، تفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الأوتوستراد، بمدينة 15 مايو، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام ميني باص بسيارة ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص.وتم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.