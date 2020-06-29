ضبط 360 كيلو لحوم مريضة بالملاريا قبل بيعها بالفيوم

كشف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة تموين الفيوم، قيام حملة تموينية مفاجئة فجرًا على أحد محلات الجزارة، حيث وردت معلومات لإدارة الرقابة التموينية بالمديرية عن قيام جزار بناحية عزبة ابو النور بمركز الفيوم بذبح ذبيحة مريضة بالملاريا وعلى الفور ذهبت الحملة للمكانزوتمكنت الحملة من ضبط الذبيحة المريضة، مقسمة 4 أرباع والأحشاء كاملة، وتزن 360 كيلو لحوم قبل بيعها بالأسواق، وتم تحرير محضر برقم 14956 جنح مركز الفيوم.وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق بتوجهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، وبمشاركة المهندس محمود عبد التواب مدير عام الرقابة التموينية، برئاسة المهندس عبدالباسط عبدالنعيم مساعد مدير المديرية والمهندس عوض الردينى رئيس قسم الرقابة التموينية على الأسعار بالمديرية والمفتشين نادر فهمى واحمد صلاح ومحمد صلاح.