إصابات كورونا تصل لـ240 ألفا والوفيات 34.7 ألف في إيطاليا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في إيطاليا إلى 240 ألفا و310 حالات حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت ميلانو (0530 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغت 34 ألفا و738 حالة.وتعافى 188 ألفا و891 شخصا من المصابين حتى الآن.ومر نحو 21 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا.