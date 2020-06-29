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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

باسم مرسى: «لو عندى كورونا هقول لأنى شوفت أكبر من كدا»

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:29 ص
باسم مرسى
باسم مرسى
سناء إسماعيل
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قال باسم مرسى، لاعب فريق الإنتاج الحربى، إن تأخر نتيجة المسحة التى أجراها جعلته يلجأ إلى العزل المنزلى، تحسبًا لأى شيء، لافتًا إلى أن التأخر أصابه بحالة من القلق والإزعاج الشديدين خاصة بعد تداول أخبار تقول بإصابته بكورونا.

وأضاف "باسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "أنا لو عندي كورونا هطلع وأقول للناس كلها.. لأنى مريت بحجات أكبر من كدا بكتير".

وأشار إلى أن هناك تأخر فى عينة أخرى لأحد زملائه، هى التى ظهرت إيجابية، وتابع: "لكن نتيجتى أنا سلبية ولم تظهر على أي أعراض".

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