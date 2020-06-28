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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الإحصاء»: 1.5 مليون طن فائض المواد البترولية خلال 3 أشهر

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:08 م
فائض المواد البترولية
فائض المواد البترولية
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر حققت فائضا من إنتاج البترول والغاز الطبيعى فى حدود 1.5 مليون طن خلال الربع الأول من العام الحالى 2020، حيث ارتفع الإنتاج خلال تلك الفترة إلى 19.2 مليون طن مقابل 17.8 مليون طن استهلاك، فيما جاوز حجم الإنتاج الشهرى من المواد البترولية والغاز الـ 6 ملايين طن.

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى تزايد الإنتاج المحلى من السولار بشكل ملحوظ بنسبة قاربت 50% بعد أن قفز مستوى الإنتاج إلى حدود 2.2 مليون طن خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل 1.5 مليون طن خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بينما تراجع حجم استهلاك السولار من 3.4 مليون طن لـ 3.1 مليون طن خلال فترة المقارنة ذاتها.

كما أظهر تقرير الإحصاء، اتجاه مصر لرفع الإنتاج من البوتاجاز مقابل خفض الكميات المستوردة، حيث ارتفع الإنتاج المحلى من البوتاجاز إلى 511.1 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 481 ألف طن خلال الربع نفسه من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 6.2%، وفى المقابل انكمشت كميات البوتاجاز المستورد من 701 ألف طن لـ 556 ألف طن خلال فترة المقارنة ذاتها، كما سجل معدلات الاستهلاك تراجعًا طفيفًا من 1.062 مليون طن لـ 1.030 مليون طن.

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