الجيش الليبي يقصف ميليشيات الوفاق جنوب مصراتة

أفاد مصدر عسكري بالجيش الليبي، مساء اليوم، بشن غارة جوية على تمركزات ميليشيات الوفاق بمنطقة السدادة جنوب مدينة مصراتة معقل الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.وكان الجيش الليبي، أعلن في وقت سابق اليوم، عن استهداف سلاحه الجوي رتلا مسلحا تابعا لميليشيات الوفاق بصحراء قرية الشويرف الواقعة جنوب غرب البلاد.وبحث المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، في وقت سابق اليوم، بمقر القيادة العامة بالرجمة، خلال لقائه عبدالله الثني، رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدالهادي الحويج؛ القضايا الاستراتيجية وسبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين.وشدد الاجتماع على إيجاد تسوية سياسية عادلة وفقًا للثوابت الوطنية القاضية برفض العدوان الخارجي وإنهاء الميليشيات وفوضى السلاح وفرض سيادة القانون والمؤسسات.