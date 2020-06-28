كاميرات حرارية بالمطارات استعدادا لعودة التشغيل

أكد مصدر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تركيب كاميرات حرارية بكافة المطارات التابعة لوزارة الطيران المدني للكشف على المسافرين بمرحلتي السفر والوصول، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، قبل أيام قليلة من عودة حركة تشغيل الطيران.وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الدستور» أن وزارة الطيران المدني تبدي اهتماما كبيرا بسلامة وحياة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بها، في الظروف الصحية الخطيرة التي يشهدها العالم حاليا، لافتا إلى أن المطارات ذات المقاصد السياحية تأتى على رأس المطارات، نظرا لللكثافة الركابية والجوية المتوقعة وصولها إليها عقب عودة التشغيل.وأشار المصدر إلى أن الكاميرات الحرارية ستعلب دورا كبيرا في تخفيف العبء والضغط الركابي داخل صالات السفر والوصول بجميع المطارات.