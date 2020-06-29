حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 29 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء، اليوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى عملية ترويجية ناجحة، قد توقع عقدًا جديدًا أو تباشر عملًا آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير.عاطفيًا: تختار الوقت المناسب لتعبّر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما.صحيًا: محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.