«العلوم الصحية»: البرلمان تجاهل دعوتنا لحضور مناقشات تعديلات «المهن الطبية»

انتقدت النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، تجاهل مجلس النواب دعوتها اليوم الأحد، للمشاركة في مناقشات تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، رغم مشاركتها في وضع القانون الأساسي، وكذلك تعمد تجاهل إدراج الأخصائيين الحاصلين على المؤهلات العليا من كليات العلوم الصحية، التي استحدثتها الدولة بعد إقرار القانون في عام 2014.وأرجع أحمد السيد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، تجاهل دعوة النقابة لحضور جلسات مناقشة التعديلات، رغم دعوة البرلمان لكل من له صلة بالقانون، قائلا: إن لجنة الصحة بالبرلمان المعنية بإدارة تعديلات القانون، أعضاؤها من الأطباء، وليس بها فني صحي لكي يهتم بالعلوم الصحية، ولذلك لا تهتم اللجنة إلا بفئة أعضاء نقابتها بالدرجة الأولى، وكأن الفرق الطبية ليس بها سوى الأطباء البشريين أو من يرغبون في وجوده.وأشار: سبق وأرسلت النقابة العامة، مقترحاتها على التعديلات كاملة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، في 15 إبريل الماضي، لوضعها في الاعتبار إثناء إعداد التعديلات ومناقشتها، ولكن وزيرة الصحة هالة زايد، ومجلس الوزراء غفلا عن إدراج فئة الأخصائيين المستحدثة عقب إقرار القانون الأصلي، وكذلك تجاهلت لجنة الصحة بالبرلمان اليوم دعوة النقابة للمناقشات، مما ينذر بعدم دستورية القانون الذي تجاهل عمدا الفئة الأهم في المنظومة الصحية، حيث تعني بالفحص الشامل للمرضى، وتقديم خدمات الرعاية العاجلة لهم، وإسعافهم، وتسجيلهم، وغيرها من التخصصات.من جانبها، قالت منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، إن النقابة تضم في عضويتها الفنيين الصحيين العاملين في الحقل الطبى بمصر، وعددهم 300 ألف، ويعملون في مستشفيات الصحة والجامعية، وكافة المنشآت في القطاعين الحكومى والخاص، مضيفة أن أبناء العلوم الصحية الذين حصلوا على درجة البكالوريوس فى الشعب المختلفة، لا يزالون فى انتظار تسوية أوضاعهم الوظيفية طبقا للمؤهل الأعلى.