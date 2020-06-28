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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ أسيوط: نسبة الالتزام جيدة رغم وجود كثافات في الشوارع

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:18 م
عصام سعد
عصام سعد
سناء إسماعيل
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن نسبة الالتزام بالمحافظة جيدة رغم وجود كثافات في الشارع من قبل المواطنين.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المُذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك بعض الملاحظات على التباعد المكاني وارتداء الكمامات، كاشفًا أنه أثناء جولته اليوم، لاحظ عدم التزام بعض المنشآت خاصة المقاهي بقياس درجات الحرارة وأدوات التعقيم.

وناشد الجمهور الأسيوطي بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن إجراءات مجلس الوزراء هدفها حماية المواطنين حتى نعبر أزمة كورونا بسلام، وحتى نستطيع استكمال الفتح وإنعاش الاقتصاد.

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