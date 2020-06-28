حقيقة تثبيت أسعار السولار والبنزين خلال الـ3 أشهر المقبلة (فيديو)

نفى حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، ما تردد عن تثبيت أسعار السولار والبنزين يوليو المقبل، مؤكدا: "لا صحة لتلك الأنباء على الإطلاق".وقال عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، إن هناك لجنة لتسعير المنتجات البترولية، لكنها لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن تثبيت أو زيادة أو خفض أسعار الوقود خلال الـ3 أشهر المقبلة.وتابع المتحدث باسم وزارة البترول: "لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تجتمع ولم تحدد الأسعار حتى الآن".أما عن احتياطات الغاز في البحر الأحمر، قال: "إنه بمجرد تقييم المعلومات سيتم الإعلان عن كمية الاحتياطات.. والأمور مبشرة".