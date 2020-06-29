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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على سعر اليورو اليوم الإثنين 29 يونيو 2020 فى البنوك المصرية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:38 ص
سعر اليورو
سعر اليورو
ياسمين محمود
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شهد سعر اليورو اليوم الإثنين 29-6-2020، استقرارًا خلال تعاملات بداية الأسبوع، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، ويرصد موقع "الدستور" آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، وأقل سعر للشراء، في التقرير التالي:

سعر اليورو اليوم 

انخفض اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.12 وللبيع 18.26، وفي بنك كريدي أجريكول سجل اليورو مقابل الجنيه 18.08 جنيه وللبيع 18.26، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.07 جنيه وللبيع 18.26، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.06 جنيه وللبيع 18.25، وفي بنك الاستثمار فسجل سعر اليورو للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.34.

كما انخفض أيضًا سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، أما في البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك انش اس بي سي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.26، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.03 جنيه وللبيع 18.29، وفي بنك البركة سجل للشراء 17.98 جنيه وللبيع 18.27.

وفي المقابل ارتفع سعر اليورو في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.06 جنيه وللبيع 18.22، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، أما في بنك الكويت الوطني فسجل سعر اليورو مقابل الجنيه 18.04 للشراء وللبيع 18.23، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك مصر بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه 18.02 للشراء وللبيع 18.20، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.20.



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