الوفد: تحالفنا الانتخابي ينتهي عند الممارسة البرلمانية

قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد يعارض من أجل بناء دولة، والهدف دعم الدولة المصرية، في المشكلات والتحديات التي نواجهها.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحزب سيدخل في تحالف انتخابي ينتهي بانتهاء الانتخابات، مؤكدا أنه لا يمكن التحالف مع حزب ديني.وأوضح أن الأحزاب التي قد يتم التحالف معها هي الغد ومستقبل وطن وحماة وطن، والشعب الجمهوري، والأحرار، مردفا: "وعند الممارسة البرلمانية كل حزب يدلو بدلوه من أجل دولة مصرية عظيمة".