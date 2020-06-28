محمد الباز يبدأ أولى حلقات «آخر النهار» الجمعة المقبل

يبدأ الإعلامي الدكتور محمد الباز، مساء يوم الجمعة المقبل، أولى حلقات برنامجه الجديد «آخر النهار»، على شاشة «قناة النهار».ومن المقرر أن يقدم الدكتور محمد الباز البرنامج من يوم الجمعة إلى الأحد في التاسعة مساء.ومطلع الأسبوع الماضي، أعلن مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار برئاسة علاء الكحكي انضام الدكتور محمد الباز لبرنامج آخر النهار ليشارك تامر أمين تقديم حلقات البرنامج.وقرر مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار تعديل موعد إذاعة برنامج آخر النهار، ليكون في التاسعة مساء ولمدة ساعة ونصف يوميا.ورحب مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار بانضمام الدكتور محمد الباز لتقديم البرنامج على شاشة النهار، مؤكدا أن انضمام "الباز" جاء لإتاحة فرصة أكبر لتغطية الأحداث والمتابعات اليومية إضافة إلى الحوارات واللقاءات الحصرية، باعتباره من أهم برامج التوك شو في مصر.وأضاف المجلس أن برنامج آخر النهار سيشهد تطويرا في الشكل والمضمون خلال الفترة المقبلة.