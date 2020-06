الأنبا نيقولا ينشر صورة للملك فاروق الأول مع البطريرك خريستوفرس الثاني

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة للملك فاروق الأول، آخر ملوك مصر، مع البابا البطريرك خريستوفرس الثاني.وعلق الأنبا نيقولا على الصورة، قائلا: «صورة نادرة للملك فاروق الأول، آخر ملوك مصر، مع البابا البطريرك خريستوفرس الثاني 1939-1967م. (مكتوب على الصورة الأنبا مكاريوس الثالث الذي كان في الفترة 1944 - 1945م أي في زمن خريستوفورس)».وأضاف باللغة الإنجليزية: «A rare photo of King Farouk the First، the last king of Egypt، with Pope Patriarch Christophs II 1939-1967».يشار إلى أن البابا الحالي للكنيسة هو البابا تيودوروس الثاني، ولد بإسم نيكولاوس هوريفتاكيس، في يوم 25 نوفمبر 1954 في خانيا في كريت في اليونان، وهو البطريرك الحالي لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، حيث تم تعيينه في سنة 2004 خلفًا للبطريرك بطرس السابع.