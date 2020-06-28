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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أحمد فلوكس يتعرض لحادث سير (صورة)

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:28 م
الفنان أحمد فلوكس
الفنان أحمد فلوكس
ياسمين عباس
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تعرّض الفنان أحمد فلوكس لحادث سير بعد ساعات من نشر فيديو له من داخل سيارته وهو يغني، إذ نشر صورة لسيارته بعد اصطدامها، وعلق عليها قائلا: «الحمد الله على كل شيء»، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه، مطمئنين على صحته.

وأسس فلوكس خلال الفترة الأخيرة شركة تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورًا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وشارك الفنان أحمد فلوكس مؤخرًا في بطولة فيلم «الممر» مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
https://www.instagram.com/p/CB-dcs8BP43/?utm_source=ig_web_copy_link

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