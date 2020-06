بدء تصحيح العينة العشوائية للغة الإنجليزية اليوم

تبدأ كنترولات التصحيح اليوم، في أعمال تقدير مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة، الذي أداه الطلاب الخميس الماضي.وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة حريصة على سلامة المقدرين، وحفظ حقوق الطلاب ومراعاة مصلحتهم.وأكد حجازي أنه سوف يتم اعتماد نموذج الإجابة بعد الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية للمادة.وكان مدير عام تنمية مادة اللغة الإنجليزية، أوضح أن سؤال قطعة الفهم في اختبارات اللغة الإنجليزية، من الطبيعي أن تجد تلك القطع كلمتين أو ثلاثًا من خارج المنهج، مؤكدًا أنها تعتمد على مهارة التوقع للطالب، التي يتم استنتاجها من سياق القطعة بالكامل.وتناقشت لجنة واضعي الامتحان مع مشرفي عموم التقدير لمادة اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية، حول بعض النقاط الخاصة بالامتحان، والتي منها سؤال القطعة (passage)، أكدت اللجنة أن القطعة منقولة من موقع دولي (نشرت عام 2012) وتم إجراء تعديلات واختصارات عليها بما يتوافق مع معايير ومواصفات الامتحان، فضلًا عن تغيير الأسئلة التي جاءت عليها (رابط الموقع: http:aptitudetests4me.comPassage_389.html).كما تناقشت اللجنة في السؤال الخاص (A.Vocabulary and structure) بشأن إجابة السؤال (Irreliable)، وأكدت اللجنة أن الإجابة صحيحة وفقًا للقاعدة التي تنص على use “ir” for (words starting with "r" )، وأن الكلمة تستخدم في اللغة الإنجليزية بنفس معنى كلمة (Unreliable) وتم عرض ذلك في أكثر من قاموس، وتمت مناقشة سؤال الفكرة الرئيسية للقطعة ولا يوجد عليها خلاف.