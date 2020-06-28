ضبط طالب لتسريب امتحانات الثانوية العامة على «تيليجرام»

نجح رجال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية في ضبط طالب إنشاء قناة على تطبيق "تيليجرام" لتسريب امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادي.ورصدت المتابعة قيام المسئول عن إدارة القناة المسماة "شاومينج بيساعد طلاب الثانوية" بنشر مشاركات تتضمن قدرته على توفير امتحانات وإجابات الثانوية العامة بمقابل مادي.تبين من تحريات وفحص ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة "م. أ" طالب ومقيم المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.وتم استهداف المتهم بمأمورية، وضبطه بمحل إقامته، وبتفتيش المكان تم ضبط هاتف محمول بداخله شريحة هاتف محمول المستخدمة في ارتكاب الواقعة.بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن عن القناة والمشاركات المشار إليها وبعض أرقام الجلوس لطلبة الثانوية العامة.بمواجهة المتهم المذكور، اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه بإنشاء وإدارة القناة المشار إليها، وإيهام الطلاب بقدرته على توفير امتحانات الثانوية العامة بغرض الاستفادة منهم ماديًا.