تصالح إلهامى عجينة مع أمن مستشفى المنصورة الجامعى

تصالح إلهامى عجينة النائب المستقل بمحافظة الدقهلية، مع أحد أفراد الأمن بمستشفى المنصورة الجامعى، بعد أن حدثت مشادة بينهما صباح اليوم الأحد، أثناء وجود النائب في المستشفى.توجه "إلهامي" إلى المستشفى صباح اليوم، بصحبة حالة مرضية من أهالى دائرته وفرد من أقارب الحالة، وأثناء دخولهم المستشفى تشاجر النائب مع أحد أفراد الأمن الإدارى بالمستشفى وتعدى عليه بالسب والضرب لاعتراض الأخير على السماح بدخول أقارب المريض رفقة النائب، وتم الصلح والتراضى بينهما.