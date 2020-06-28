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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة مقاول ونجله للجنايات لقتل سمسار بسبب 500 ألف جنيه

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:10 ص
المتهمين
المتهمين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الخانكة، اليوم الأحد، بإحالة مقاول ونجله لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بقتل سمسار لخلافات مالية بينهم بمنطقة الخصوص.

ووجهت لهم النيابة تهمة قتل المجني عليه "سامى" عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بتجهيز سلاح أبيض والتوجه لمحل سكن المجنى عليه وطعنه حتى الموت.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين "حمدى" مقاول، ونجله "حسام"، وأقروا بارتكاب جريمة قتل المجنى عليه بسبب خلافات مالية بينهم، على ثمن قطعة أرض.

وأضافوا أنه باع لهم قطعة الأرض على أنها داخل كردون المبانى، وتبين أنها أرض زراعية، ورفض رد 500 ألف جنيه مما دفعهم للتعدى عليه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص يفيد بالعثور على جثة سمسار داخل شقته بدائرة القسم.

وتم تحديد المتهمين وضبطهم وسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة لنصب المجنى عليه عليهم فى ثمن قطعة أرض، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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