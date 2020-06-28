كثافات مرورية بمحاور القاهرة الكبرى

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، وسط انتشار الخدمات المعينة على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.وشهدت الطرق التالية كثافات مرورية في الذروة الصباحية:- الدائري من الأوتوستراد للبساتين ومن المرج لنفق السلام، ومن وصلة المريوطية للمنيب ومن دار السلام للبساتين والمحور من المنصورية لنفق فودافون والعكس من قبل الدائري لميدان لبنان.كما شهد كورنيش النيل عند ماسبيرو اتجاه حلوان، ومحور الخلفاوي من كوبري أبووافية لميدان الحدايق، الأوتوستراد عند الدائري اتجاه حلوان، كوبري أكتوبر من التحرير لرمسيس، كثافات مرورية.