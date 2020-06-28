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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كثافات مرورية بمحاور القاهرة الكبرى

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:58 ص
كثافات مرورية
كثافات مرورية
حسام محفوظ
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شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، وسط انتشار الخدمات المعينة على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.

وشهدت الطرق التالية كثافات مرورية في الذروة الصباحية:
- الدائري من الأوتوستراد للبساتين ومن المرج لنفق السلام، ومن وصلة المريوطية للمنيب ومن دار السلام للبساتين والمحور من المنصورية لنفق فودافون والعكس من قبل الدائري لميدان لبنان.

كما شهد كورنيش النيل عند ماسبيرو اتجاه حلوان، ومحور الخلفاوي من كوبري أبووافية لميدان الحدايق، الأوتوستراد عند الدائري اتجاه حلوان، كوبري أكتوبر من التحرير لرمسيس، كثافات مرورية.

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