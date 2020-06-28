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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مؤسس «فيسبوك» يخسر 7.2 مليار دولار في أسبوع

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:56 ص
مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج
مروة عنبر
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أسفر سحب مجموعة من الشركات إعلاناتها من شبكة "فيسبوك" عن خسارة الملياردير مارك زوكربيرج نحو 7.2 مليار دولار.

وفي أكبر تراجع يومي خلال 3 أشهر، تراجعت أسهم الشركة بنسبة 8.3% يوم الجمعة الماضي، بعد انضمام "يونيليفر"، أحد أكبر المعلنين في العالم إلى العلامات التجارية الأخرى في مقاطعة للإعلانات على الشبكة الاجتماعية.

وأدت خسارة زوكربيرج إلى هبوطه من المركز الثالث إلى الرابع على مؤشر بلومبيرج للمليارديرات عالميا، وفقا لما نقلته "العربية. نت".

وكانت "يونيليفر" أعلنت في تصريحات صحفية بأنها ستتوقف عن إنفاق الأموال على إعلانات فيسبوك هذا العام.

وأدى انخفاض سعر السهم إلى استبعاد 56 مليار دولار من القيمة السوقية لفيسبوك ودفع صافي ثروة زوكربيرج إلى 82.3 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات.

ولم تكن يونيليفر الحيدة التى سحب إعلاناتها، فأوقفت لوى فيتون الفرنسية للموضة والإكسسوارات الفاخرة وفيريزون الأمريكية للاتصالات ويونيليفر البريطانية للمنتجات الاستهلاكية وهوندا موتور اليابانية للسيارات وضع إعلاناتها على فيسبوك بعد أن قال منتقدون إن فيس بوك فشلت فى مراقبة خطابات الكراهية والمعلومات المضللة على منصاتها.

وقالت شركة كوكا كولا إنها ستوقف جميع الإعلانات المدفوعة مؤقتا على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 30 يوما على الأقل.

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