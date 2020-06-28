موسكو: تجاوز مرحلة خطورة فيروس كورونا

أكد عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الأحد، أن الاحتمال الذي كان قائما لدى البعض، حول إمكانية زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد رفع القيود، لم يكن صحيحا.ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن عمدة موسكو قوله، إن كثيرين أعربوا عن مخاوفهم جراء هذه الخطوة، وإنه لم تكن هناك حاجة للقيام بها.وأضاف أن شيئا لم يحدث، وتم تجاوز ذروة الإصابات، وتجاوز المرحلة التي كانت في غاية الخطورة، والخشية من تسجيل ارتفاع جديد في أعداد المصابين.وأوضح أنه لم تلاحظ في العاصمة (موسكو) إصابة اثنين بعد رفع القيود أي زيادة في عدد المصابين بفيروس كورونا.يذكر في هذا الصدد، أن العاصمة الروسية (موسكو) قد بدأت يوم الثلاثاء الماضي، المرحلة الثالثة من رفع القيود التي كانت مفروضة، فيما استأنفت المطاعم والمراكز الرياضية أعمالها.وسجلت (موسكو) انخفاضا مضطردا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الأيام الأخيرة، حيث أعلن مركز العمليات لمكافحة فيروس كورونا، أمس السبت، عن تسجيل 750 إصابة جديدة فقط، وذلك في أدنى حصيلة يومية منذ 8 أبريل الماضي.