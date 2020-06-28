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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. المصريون بأمريكا يدعمون السيسي بـ«تحيا مصر»

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:23 ص
مصريون بأمريكا
مصريون بأمريكا
محمد الشريف
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أحيا المصريون في نيويورك ونيوجيرسي الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، مؤكدين دعمهم للدولة المصرية والقيادة السياسية في الإجراءات التي تتخذها لحماية الأمن القومي، فيما يتعلق بملف «سد النهضة» ورفض التدخل التركي في ليبيا.

وتجمع أبناء الجالية المصرية أمام مبنى الأمم المتحدة، رافعين الأعلام، مرددين هتافات «تحيا مصر»، معلنين وقوفهم خلف القيادة السياسية في القضايا المصيرية، معبرين عن ثقتهم في الرئيس عبدالفتاح السيسى لقيادة مصر إلى بر الأمان، وتحقيق طموحات الشعب المصري في الأمن والحياة الكريمة.
مصريون بأمريكا
مصريون بأمريكا
مصريون بأمريكا
مصريون بأمريكا
مصريون بأمريكا
مصريون بأمريكا

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