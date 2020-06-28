«حجازى» يترأس غرفة العمليات لمتابعة امتحان الديناميكا للثانوية العامة

يترأس الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات، وذلك قبل بدء امتحان مادة الديناميكا والمقرر عقده اليوم الأحد في العاشرة صباحًا.وقال رضا حجازي، في تصريح لـ "الدستور"، إنه سيتابع سير العملية الامتحانية على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أن اليوم سيكون أكثر تنظيمًا من الأيام الماضية.كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت الأحد الماضي بمادة اللغة العربية، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).