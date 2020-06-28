إنجى علاء تشيد بتجديدات ميدان التحرير: أغلب ذكرياتى هناك

عبرت الكاتبة والاستايليست إنجي علاء عن سعادتها بالتجديدات التي تمت في ميدان التحرير خلال هذه الأيام، فيما تذكرت ذكرياتها في ميدان التحرير، وخاصة أنها كانت تدرس في الجامعة الأمريكية هناك وتتدرب في مسرح الفلكي.وقالت إنجي علاء، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ميدان التحرير ليا ذكريات كتير أوي في المكان ده، جامعتي كانت هناك، ولأني كنت بدرس إعلام الصبح في الجامعة، وبالليل في مسرح الفلكي وكتير كنت بحتاج اتأخر في الجامعة لأني كنت مديرة تحرير جريدة الجامعة، فتقريبًا في فترة من حياتي كنت شبه مقيمة في المنطقة دي، مبسوطة أن الميدان بقى شكله كده دلوقتي».يذكر أن انجي علاء هي زوجة الفنان يوسف الشريف، وقد شاركت مؤخرًا كاستايليست مسلسل «النهاية»، إضافة إلي أنها تواجدت بمشهد وحيد بالعمل مضيفة شرف، بينما لها عدة أعمال قامت بكتابتها.